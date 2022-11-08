Вашингтон і Москва змушені комунікувати, зважаючи на широкий спектр міждержавних питань, що впливають на глобальну безпеку. Про це 24 каналу розповіла засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська.

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"Диявол криється у деталях"

Експертка зазначила, що якщо розглядати заяви Джейка Саллівана про постійні контакти з Кремлем, потрібно розуміти деталі, позаяк слово "перемовини" має "достатньо широке" значення.

Можна сказати, що Україна веде перемовини з Росією, тому що ми обмінюємося полоненими, у нас є "зернова угода" і ми комунікуємо певним чином по Запорізькій АЕС. Але це все були інші перемовини, які мають абсолютно інший сенс, який у них вкладають,

– пояснила засновниця "Ліги антитрасту".

За її словами, заяви Саллівана стосувалися саме такого типу перемовин.

"На сьогодні між США і Росією тривають переговори щодо обміну громадянами та ядерного стримування. Ініціатором цього виступає здебільшого сам Пентагон. Тому що США, як ядерна держава, зобов'язані комунікувати з відповідальними посадовими особами іншої ядерної держави у випадку ризику застосування ядерної зброї", – додала Загребельська.

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На її думку, також важливо розуміти потрібність перемовин між США та Росією щодо нерозповсюдження ядерної зброї та у питанні змін клімату.

"Неможливо вирішувати кліматичні виклики без залучення, до прикладу, Китаю або Росії, але ці переговори не стосуються жодним чином війни Росії проти України і якогось "умиротворення". Це ті дискусії, які зобов'язані вести", – підкреслила юристка.

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"Канали" комунікації повинні бути "відкритими"

Загребельська вказала, що Салліван мав на увазі канали зв'язку, що стосуються глобальних питань, в яких взаємодія є вимушеною.

Ці канали мають залишатись відкритими, тому що це дозволяє не досягати більш негативних результатів, ніж можна досягти, але це ніяк не впливає на нашу війну. Так само як ми ведемо переговори з Росією про обмін полонених. І це ніяк не впливає на військові дії, які ми ведемо,

– підкреслила експертка.

З її слів, доказом цього можуть стати останні рішення Білого дому і Пентагону про відкриття інституціоналізованого командування, присвяченого Україні.

"Командування складатиметься з 300 працівників Пентагону, які займатимуться питанням української армії: як її забезпечити та як її навчити. Очолювати його буде генерал і воно створювалось на багато років. Всі дії Вашингтона є якнайкращим доказом того, що ми не говоримо про "умиротворення", – запевнила Загребельська.

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На її переконання, наразі діалог ведеться про те, що Україна має відновити контроль над своїми територіями в кордонах 1991 року.

"Справедливість має бути відновлена, а агресор має бути покараним, щоб стримати всіх інших можливих агресорів від бажання вчинити подібне", – резюмувала засновниця "Ліги антитрасту".

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