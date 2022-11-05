Про це повідомила журналістам на брифінгу Сабріна Сінгх, заступниця прессекретаря Пентагону. Вона зазначила, що нове командування отримає назву Група сприяння безпеці України (SAG-U). Розповідаємо, де воно буде розташоване та які завдання виконуватиме.

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Група допомагатиме Україні протистояти Росії

Відомо, що базуватиметься командування у Німеччині. Воно входитиме до структури Європейського командування Пентагону. А штат його налічуватиме 300 людей. Їхня місія: допомагати навчати й оснащувати українську армію. Нове командування займатиметься оптимізацією системи навчання та допомоги.

Хто очолюватиме командування? Відомо, що ним займатиметься генерал-лейтенант Крістофер Т. Донахью. Він займався координацією значної частини військової допомоги США Україні упродовж останніх місяців.

Зауважимо, що він також допомагав контролювати навчання в Україні. Донахью особисто спілкувався з українськими генералами, вивідуючи їхні реальні потреби на полі бою. Також він опирався на власний досвіт, якого набув під час виконання низки місій, щоб консультувати українських колег.

Нагадаємо, що напередодні США ухвалили черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. До нього увійшли:

ППО Hawk;

250 БТР М1117;

40 бронекатерів;

1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Крім того, кошти спрямують на модернізацію 45 танків, які Україні передасть Чехія. Цей процес спільно спонсоруватимуть США та Нідерланди. Відомо, що частину танків наша держава отримає у грудні 2022 року, а решту – упродовж 2023 року.

Світ продовжує допомагати Україні

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