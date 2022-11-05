Об этом сообщила журналистам на брифинге Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона. Она отметила, что новое командование получит название Группа содействия безопасности Украины (SAG-U). Рассказываем, где оно будет расположено, и какие задачи будет выполнять.
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Группа будет помогать Украине противостоять России
Известно, что будет базироваться командование в Германии. Он будет входить в структуру Европейского командования Пентагона. А штат его будет насчитывать 300 человек. Их миссия: помогать учить и оснащать украинскую армию. Новое командование будет заниматься оптимизацией системы обучения и помощи.
Кто будет возглавлять командование? Известно, что им будет заниматься генерал-лейтенант Кристофер Т. Донахью. Он занимался координацией значительной части военной помощи США Украине за последние месяцы.
Заметим, что он помогал контролировать обучение в Украине. Донахью лично общался с украинскими генералами, узнавая их реальные потребности на поле боя. Также он опирался на собственный опыт, который приобрел во время выполнения ряда миссий, чтобы консультировать украинских коллег.
Напомним, что в преддверии США приняли очередной пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. В него вошли:
- ПВО Hawk;
- 250 БТР М1117;
- 40 бронекатеров;
- 1100 беспилотников Phoenix Ghost.
Кроме того, средства будут направлены на модернизацию 45 танков, которые Украине передаст Чехия. Этот процесс будут совместно спонсированы США и Нидерландами. Известно, что часть танков наше государство получит в декабре 2022 года, а остальное – в течение 2023 года.
Мир продолжает помогать Украине
- Джейк Салливан на брифинге рассказал, что наше государство получит необходимое оружие, чтобы освободить Херсонщину.
- В СМИ прогнозируют, что Израиль может предоставить Украине оружие . Просто сделает это с помощью третьих стран.
- Между тем, Нидерланды продолжают поддержку нашего государства. Накануне нам выделили пакет помощи на 120 миллионов евро .
- Ранее Зеленский рассказал, что Греция впервые передала ВСУ бронетехнику . Об этом он сообщил после встречи со своей греческой коллегой Екатериной Сакелларопулой.
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