Вашингтон является надежным партнером нашего государства в войне против России – страна продолжает помогать Украине бороться с врагом. Американские СМИ сообщают, что в Пентагоне планируется наладить более эффективную логистику передачи и производства вооружения. Там боятся постоянно растущих аппетитов Путина.

Читайте также Режиму Кима придет конец, – США предупредили КНДР из-за ядерных угроз

Когда Пентагон проведет заседание

Издание отмечает, ссылаясь на пресс-секретаря Пентагона Эрика Пахона, что закрытая встреча чиновников с представителями оборонных предприятий состоится уже на следующей неделе.

Заместитель министра обороны Кэт Хикс проведет встречу с ведущими оборонными подрядчиками США, чтобы обсудить Стратегию национальной обороны,

– пишут Reuters.

Также там сообщили, что Минобороны хочет найти пути решения проблем с поставкой оружия, возникших в промышленности.

Чего боится США

Официальные представители Соединенных штатов озабочены тем, что ведущие американские оборонные поставщики столкнутся с резким ростом заказов. Европейские страны, в частности Германия и Польша, вместе с Украиной, будут просить больше боеприпасов, а промышленность не сможет с этим справиться.

Мы услышали обеспокоенность промышленности по поводу проблем в цепочках поставок и проблем с рабочей силой – и мы разделяем их, – сказал Reuters представитель Пентагона Билл Лаплант.

Пентагон о войне в Украине

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские войска смогут отвоевать Херсон. Речь шла об оккупированном Россией правобережье области и самом городе. Об этом он сказал на пресс-конференции. Остин отметил, что украинские бойцы очень эффективно ведут контрнаступательные действия.

Читайте также Китай опирается на переговоры по ядерному сдерживанию, – Пентагон

Также Пентагон комментировал причастность к "хлопку" в бухте Севастополя. Там сказали, что признают, что в оккупированном Крыму были взрывы, но не будут делиться оценкой ущерба. Кроме того, там не собираюсь предоставлять никакой дополнительной информации о том, что могло вызвать эти взрывы.

Достойно внимания – споры в США о помощи Украине: смотрите видео