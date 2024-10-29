Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что завод Rheinmetall может стать "законной целью" для России. В концерне не оставили это без внимания.

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Что сказал Песков

По словам Пескова, Россия будет в судебном порядке оспаривать конфискацию имущества в Финляндии по иску Украины. Кроме этого, он заявил, что Россия не хочет и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии.

В то же время он отказался комментировать информацию о том, что Россия использует в войне против Украины военных КНДР.

Как отреагировали в Rheinmetall

На заявления представителя Кремля отреагировали в немецком военном концерне. Там заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы и что их мощности в Украине хорошо защищены.

В общем, Rheinmetall планирует открыть в Украине 4 завода.