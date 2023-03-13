Хотят только "военный путь": в Кремле заявили, что предпосылок для мира нет

Россия не собирается прекращать ведение жестокой полномасштабной войны. В Кремле убеждены, что свои цели они могут достичь только военным путем, поэтому выступают против переговоров.

Об этом заявил рупор Кремля Дмитрий Песков. Его заявление цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Россия стремится продолжать войну

Дмитрий Песков говорит, что все цели российской войны могут быть достигнуты только военным путем. Часть правды в этом есть, ведь захват и уничтожение Украины мирным путем невозможно. Однако этого России тоже не удастся достичь.

Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Пока они могут быть достигнуты только военным путем,

– говорит Песков.

Интересно, что спикер диктатора страны-террориста очень возмутился по поводу выдворения УПЦ МП с территории Киево-Печерской лавры. Песков призывает международное сообщество обратить внимание на, дословно, "беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви". Военные преступления оккупантов на украинской земле в Кремле не видят.

Какие цели России

В России уже более года говорят о целях войны, которые будут выполнены, но они постоянно менялись в течение этого времени. Сначала целью был Киев, который хотели взять за 3 дня, потом украинская столица с планов исчезла. Затем целью стал Восток и Юг. После поражения под Херсоном в планах остался, очевидно, только Восток Украины.

Интересно, что в эти планы, вероятно, входили частичная мобилизация, установка систем ПВО в Москве и оборудование фортификационных сооружений в Белгородской области и временно оккупированном Крыму.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что противник не отказывается от планов захвата и уничтожения нашего государства. Хотя сейчас оккупанты сосредоточены на захвате Донецкой и Луганской областей.