Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация уже прибыла в Гомель для переговоров с украинцами.

Делегация состоит из представителей МИД, минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Песков говорит о якобы достигнутых договоренностях.

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Россия готова начать переговоры в Гомеле

Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле,

– сказал Песков журналистам.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что украинская сторона готова к переговорам. Ведь Киев стремится к миру больше всего. Стороны должны были достичь договоренностей относительно локаций и условий.

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