Песков несет иногда такую "пургу", – Путин резко высказался о своем пресс-секретаре

По мнению президента России Владимира Путина, слова, которые иногда звучат из уст его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, являются его личным мнением, а не кремлевской власти.

Такое мнение прозвучало у российского лидера во время интервью телеканалу NBC, где он заявил, что это не его работа – отвечать за слова чиновников его администрации. В качестве примера Путин привел Пескова, который в это время был рядом.

"Он (Песков, – "24") несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю, что он там рассказывает? Кто ему это поручил?" – рассказал Путин.

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