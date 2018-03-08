США могут подложить свинью Путину накануне выборов, – эксперт

Вмешательство России в выборы президента США – для Вашингтона очень весомый аргумент для введения санкций. Но причин для антироссийских санкций на самом деле гораздо больше.

Об этом сайту "24" сообщил политический эксперт Сергей Постоловский.

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По словам эксперта, США важно показать своим гражданам, что Россия вмешивалась в выборы президента. Это позволит сформировать такую ​​повестку дня, где Россия действительно является врагом США.

США вводят санкции из-за заявлений Путина о разработке и испытаниях Россией нового ядерного вооружения. По сути, это угрозы США и продолжение агрессивной политики Путина. Во-вторых, из-за ситуации в Сирии. Плюс определенную роль может сыграть отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипача, который работал на британцев. Украинский вопрос в этом случае не столь решающий,

– отмечает политолог.

Все это, замечает Постоловский, позволит Конгрессу и Сенату принять решение о более жестких действиях в отношении России. И это не только санкции, но и военные действия наподобие тех, которые США продемонстрировали во время разгрома колонны с российскими наемниками частной компании "Вагнер" ​​в Сирии. На Россию, говорит эксперт, США не нападут. Но кто гарантирует, что американцы не разбомбят Россию на Донбассе? Вполне возможно применение военной мощи США в тех странах, где присутствуют российские войска, и конфликт с США.

Возможно, решили Путину под президентские выборы подложить такую ​​свинью. Но санкции могут касаться и физических, и юридических лиц из черного кремлевского списка. В частности, энергетической, банковской сферы,

– убежден Сергей Постоловский.

По его мнению, Путин может точечно отреагировать усилением военного напряжения на Донбассе и Сирии. Но основные стратегические решения будут приниматься после выборов президента РФ.

Напомним, 6 марта глава национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил, что Вашингтон работает над санкциями против Москвы за предполагаемое вмешательство в выборы США. Меры могут последовать в течение недели. Раньше 30 января Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад". Это список российских должностных лиц, политиков и олигархов с анализом их связей с президентом Владимиром Путиным и правящей элитой. В список попали 210 имен – 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.