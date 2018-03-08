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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США можуть підкласти свиню Путіну напередодні виборів, – експерт

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США хочуть найближчого тижня ввести нові санкції
США хочуть найближчого тижня ввести нові санкції / 24 Канал

Втручання Росії у вибори президента США – для Вашингтона дуже вагомий аргумент для введення санкцій. Але причин для антиросійських санкцій насправді набагато більше.

Про це сайту "24" повідомив політичний експерт Сергій Постоловський.

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За словами експерта, США важливо показати своїм громадянам, що Росія втручалася у вибори президента. Це дозволить сформувати такий порядок денний, де Росія справді є ворогом США.

США вводять санкції через заяви Путіна про розробку і випробування Росією нового ядерного озброєння. По суті, це погрози США і продовження агресивної політики Путіна. По-друге, через ситуацію в Сирії. Плюс певну роль може відіграти отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, який працював на британців. Українське питання в цьому випадку не настільки вирішальне,
– зазначає політолог.

Все це, зауважує Постоловський, дозволить Конгресу і Сенату ухвалити рішення щодо більш жорстких дій щодо Росії. І це не лише санкції, але й військові дії на зразок тих, які США продемонстрували під час розгрому колони з російськими найманцями приватної компанії "Вагнера" в Сирії. На Росію, говорить експерт, США не нападуть. Але хто гарантує, що американці не розбомблять Росію на Донбасі? Цілком можливе застосування військової потужності США в тих країнах, де присутні російські війська, і є конфлікт зі США.

Можливо, вирішили Путіну під президентські вибори підкласти таку свиню. Але санкції можуть стосуватися і фізичних, і юридичних осіб з чорного кремлівського списку. Зокрема, енергетичної, банківської сфери,
– переконаний Сергій Постоловський.

На його думку, Путін може точково відреагувати посиленням військового напруження на Донбасі і Сирії. Але основні стратегічні рішення прийматимуться після виборів президента РФ.

Нагадаємо, 6 березня глава національної розвідки США Деніел Коутс повідомив, що Вашингтон працює над санкціями проти Москви за передбачуване втручання у вибори США. Заходи можуть послідувати протягом тижня. Раніше 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою. У список потрапили 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі і в Сирії на боці Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Санкції
Джерело: 24 Канал
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