Пєсков несе іноді таку "пургу", – Путін різко висловився про свого прес-секретаря

На думку президента Росії Володимира Путіна, слова, які іноді лунають з вуст його прес-секретаря Дмитра Пєскова, є його власною думкою, а не кремлівської влади.

Така думка прозвучала у російського лідера під час інтерв’ю телеканалу NBC, де він заявив, що це не його робота – відповідати за слова чиновників його адміністрації. Як приклад Путін навів Пєскова, який у цей час був поруч.

"Він (Пєсков, – "24") несе іноді таку "пургу". Я дивлюся по телевізору і думаю, що він там розповідає? Хто йому це доручив?" – розповів Путін.

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