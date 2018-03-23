Песков отреагировал на отзыв посла Евросоюзом

В Кремле сожалеют по поводу отзыва Евросоюзом посла из России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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Также он заявил, что Россия не считает правдивыми обвинения Великобритании и Европейского Союза.

Песков в очередной раз подчеркнул, что Москва не причастна к отравлению Скрипаля.

Напомним, 22 марта Европейский Союз решил в знак солидарности с Великобританией отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

2 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.