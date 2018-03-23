Пєсков зреагував на відкликання Євросоюзом посла
У Кремлі шкодують з приводу відкликання Євросоюзом посла з Росії через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.
Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
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Також він заявив, що Росія не вважає правдивими звинувачення Великобританії та Європейського Союзу.
Пєсков вкотре наголосив, що Москва не причетна до отруєння Скрипаля.
Нагадаємо, 22 березня Європейський Союз вирішив у знак солідарності з Великобританією відкликати свого посла Маркуса Едерера з Москви.
2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.