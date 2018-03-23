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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Пєсков зреагував на відкликання Євросоюзом посла

1533 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков
Дмитро Пєсков / Фото з відкритих джерел

У Кремлі шкодують з приводу відкликання Євросоюзом посла з Росії через отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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Також він заявив, що Росія не вважає правдивими звинувачення Великобританії та Європейського Союзу.

Пєсков вкотре наголосив, що Москва не причетна до отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, 22 березня Європейський Союз вирішив у знак солідарності з Великобританією відкликати свого посла Маркуса Едерера з Москви.

2 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наказ отруїти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля віддав Путін.

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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