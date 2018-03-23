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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Британські дипломати під оплески покинули територію посольства у Москві

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Британські дипломати залишили посольство у Москві
Британські дипломати залишили посольство у Москві / Sky News

Удень 23 березня 23 британських дипломати разом із сім'ями виїхали з території посольства Сполученого Королівства у Москві. Сталося це через вимогу МЗС Росії у відповідь на видворення російських дипломатів з Британії.

Як повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости", співробітники дипмісії виїхали на трьох мікроавтобусах.

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дипломати, посольство, Росія, Москва, Скрипаль
Британці виїждажли на мікроавтобусах, також було помічено вантажівки та машини

За твердженням британського Sky News, було помічено також машини та вантажівки.

дипломати, посольство, Росія, Москва, Скрипаль
23 британських дипломати разом із сім'ями виїхали з території посольства у Москві

Зазначається, що решта працівників дипмісії у числі кілька десятків людей вийшли у двір і проводили їх оплесками.

дипломати, посольство, Росія, Москва, Скрипаль
Співробітників британського посольства проводжали оплесками

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії та припинив діяльність на території Федерації Британської Ради.

22 березня у Росії припинила свою діяльність Британська Рада.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Москва
Джерело: 24 Канал
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