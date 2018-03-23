Британські дипломати під оплески покинули територію посольства у Москві

Удень 23 березня 23 британських дипломати разом із сім'ями виїхали з території посольства Сполученого Королівства у Москві. Сталося це через вимогу МЗС Росії у відповідь на видворення російських дипломатів з Британії.

Як повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости", співробітники дипмісії виїхали на трьох мікроавтобусах.

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Британці виїждажли на мікроавтобусах, також було помічено вантажівки та машини

За твердженням британського Sky News, було помічено також машини та вантажівки.



23 британських дипломати разом із сім'ями виїхали з території посольства у Москві

Зазначається, що решта працівників дипмісії у числі кілька десятків людей вийшли у двір і проводили їх оплесками.



Співробітників британського посольства проводжали оплесками

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.



17 березня відповідний крок здійснив і Кремль, який оголосив персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітника посольства Великобританії та припинив діяльність на території Федерації Британської Ради.



22 березня у Росії припинила свою діяльність Британська Рада.