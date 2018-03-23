Британские дипломаты под аплодисменты покинули территорию посольства в Москве

Днем 23 марта 23 британских дипломата вместе с семьями выехали с территории посольства Соединенного Королевства в Москве. Произошло это по требованию МИД России в ответ на выдворение российских дипломатов из Британии.

Как сообщает информационное агентство "РИА Новости", сотрудники дипмиссии выехали на трех микроавтобусах.

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Британцы выезжали на микроавтобусах, также были замечены грузовики и машины

По утверждению британского Sky News, были замечены также машины и грузовики.



23 британских дипломата вместе с семьями выехали с территории посольства в Москве

Отмечается, что остальные сотрудники дипмиссии в числе несколько десятков людей вышли во двор и проводили их аплодисментами.



Сотрудников британского посольства провожали аплодисментами

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.



17 марта соответствующий шаг совершил и Кремль, который объявил персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании и прекратил деятельность на территории Британского Совета Федерации.



22 марта в России прекратил свою деятельность Британский Совет.