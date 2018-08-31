Песков прокомментировал воспоминания Олланда об угрозах Путина Порошенко в Минске

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что не слышал угроз от президента РФ президенту Украины Петру Порошенко, о которых рассказывал бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы", – ответил Песков журналистам о переговорах "нормандской четверки" в феврале 2015 года.

Во время осады Дебальцево регулярными российскими войсками и поддерживаемыми ими пророссийскими боевиками, четверо руководителей обсуждали в белорусском Минске способ прекратить бои. Следовательно был разработан третий пакет Минских договоренностей – так называемый Минский комплекс мер. Согласно воспоминаниям Олланда, тогда Путин угрожал Порошенко "раздавить" украинские войска.

Песков отметил, что он не читал мемуаров экс-президента Франции и не может их комментировать. Однако он сказал, что Путин "всегда занимает очень твердую и однозначную позицию в отношении поддержки русского населения там, где оно может подвергнуться враждебным действиям, часто граничащим с геноцидом, с атаками ультранационалистов".

Кроме этого Песков, следуя кремлевской пропаганде, в очередной раз назвал гибридную агрессию России против Украины "гражданской войной в Украине".

Напомним, бывший президент Франции Франсуа Олланд описал в своей новой книге "Уроки власти" то, как в феврале 2015 года согласовывали и подписывали Минские соглашения. "Это было в самый разгар кризиса", - написал Олланд, описав ряд деталей встречи с участием Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Владимира Путина. Олланд отметил, что Порошенко с Путиным постоянно кричали друг на друга. Отрывки из книги "Уроки власти" опубликовал "Тиждень".