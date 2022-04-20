Военные музыканты хотят, чтобы гражданские хотя бы немного вернулись в обычную и мирную жизнь, и забыли об ужасах войны.

Важно Решающая битва за Украину уже началась, – спикер Минобороны.

Радовались и дети, и военные

На импровизированном концерте публика была довольно разной: пришли и взрослые, и дети, и военные, и даже бригада скорой помощи, выбежавшая посреди выступления, потому что были "прилеты" и поступил вызов. Понравилось всем!

Военный оркестр дал полноценный часовой концерт. Люди послушали как авторские песни, так и популярные украинские хиты. Музыканты признают, что бомбоубежище – интересное место для концерта. Для них была честь выступать перед жителями Харькова.

Я – солдат, мое пение – мое оружие. Мы здесь, чтобы поднять нашим харьковчанам боевой дух – гражданским и военным. Это лучшая аудитория, здесь понимают о чем мы поём и для чего! Для таких людей петь это – честь! – рассказала певица и гвардеец Неля Каблучко.

Танцевали все / Фото Нацгвардия

Участники оркестра обещают, что сделают подобные концерты регулярными. Ведь людям нужно избавляться от стресса, пришедшего вместе с вторжением России.

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