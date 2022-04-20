Військові музиканти хочуть, щоб цивільні хоча б на трішки повернулися у звичайне та мирне життя й забули про жахи війни.

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Тішилися і діти, і військові

На імпровізованому концерті публіка була досить різною: прийшли і дорослі, і діти, і військові, і навіть бригада швидкої допомоги, яка вибігла посеред виступу, бо були "прильоти" і надійшов виклик. Сподобалося усім!

Військовий оркестр дав повноцінний годинний концерт. Люди послухали як авторські пісні, так і популярні українські хіти. Музиканти визнають, що бомбосховище – цікаве місце для концерту. Для них була честь виступати перед мешканцями Харкова.

Я – солдат, мій спів – моя зброя. Ми тут, аби підняти нашим харків’янам бойовий дух – і цивільним, і військовим. Це – найкраща аудиторія, тут розуміють про що ми співаємо і для чого! Для таких людей співати це – честь! – розповіла співачка та гвардійка Неля Каблучка.

Танцювали усі / Фото Нацгвардія

Учасники оркестру обіцяють, що зроблять такі концерти регулярними. Адже людям потрібно позбуватися від стресу, який прийшов разом з вторгненням Росії.

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