Венгерского премьера Мадьяра обвинили в шантаже и насилии в семье

Как сообщает издание Magyar Nemzet, обращение бывшей депутатки парламента от партии "Фидес" Илоны Экеш в Центральную следственную прокуратуру Венгрии основано на показаниях бывшей министра юстиции Юдит Варги. Она дала их на этой неделе парламентской следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в системе исполнительной власти.

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Что известно об обвинениях в адрес Мадяра

По утверждению заявительницы, в январе 2023 года Петер Мадяр тайно записал разговор в совместном жилище без согласия жены. Этот материал он якобы использовал для шантажа вплоть до марта 2024 года.

Петер Мадяр регулярно угрожал бывшей руководительнице ведомства уголовным заявлением, тюремным заключением и публичным позором, если она продолжит процедуру развода или откажется от его условий раздела имущества и опеки над детьми. Заявительница отдельно обратила внимание на юридическое образование чиновника как на фактор, усугубляющий общественную опасность таких действий.

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Илона Экеш призвала правоохранительные органы истребовать файл за январь 2023 года и доказательства угроз. Она настаивает на тщательной проверке обстоятельств записи, возможных манипуляций с аудиодорожкой и фактов длительного психологического террора в семье.

Параллельно еще одно заявление по подозрению в вымогательстве и насилии в столичную следственную прокуратуру передал бывший член партии "Фидес" Иштван Теньи-младший. Он подчеркнул, что показания бывшей чиновницы в парламенте являются достаточно серьезными для немедленного возбуждения уголовного дела.

Напомним, что в конце марта 2024 года Мадьяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой о попытках помощников Виктора Орбана вмешаться в дело о коррупции. Публикация вызвала массовые уличные протесты и позволила партии "Тиса" добиться высокого результата на выборах в Европарламент.