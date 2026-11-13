Угорського прем'єра Мадяра звинуватили у шантажі та домашньому насильстві

Як повідомляє видання Magyar Nemzet, звернення колишньої депутатки парламенту від партії "Фідес" Ілони Екеш до Центральної слідчої прокуратури Угорщини ґрунтується на свідченнях колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги. Їх вона дала цього тижня парламентській слідчій комісії з розслідування зловживань у системі виконавчої влади.

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Що відомо про звинувачення Мадяра

За твердженням заявниці, у січні 2023 року Петер Мадяр таємно записав розмову у спільному помешканні без згоди дружини. Цей матеріал він нібито використовував для шантажу аж до березня 2024 року.

Петер Мадяр регулярно погрожував ексочільниці відомства кримінальною заявою, ув'язненням та публічним крахом, якщо вона продовжить процедуру розлучення чи відмовиться від його умов розподілу майна й опіки над дітьми. Заявниця окремо звернула увагу на юридичну освіту посадовця як на фактор, що посилює суспільну небезпеку таких дій.

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Ілона Екеш закликала правоохоронців витребувати файл за січень 2023 року та докази погроз. Вона наполягає на ретельній перевірці обставин запису, можливих маніпуляцій з аудіодоріжкою та фактів тривалого психологічного терору в родині.

Паралельно ще одну заяву за підозрою у вимаганні та насильстві до столичної слідчої прокуратури передав колишній член партії "Фідес" Іштван Теньї-молодший. Він підкреслив, що свідчення ексурядовиці в парламенті є достатньо серйозними для негайного відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2024 року Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою про спроби помічників Віктора Орбана втрутитися у справу про корупцію. Публікація викликала масові вуличні протести та дозволила партії "Тиса" отримати високий результат на виборах до Європарламенту.