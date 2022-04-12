Об этом информируют источники канала 24 в разведке. На обнародованном видео видны очереди из скорых.

Важно На Запорожье – горячие бои: за неделю здесь уничтожили 130 оккупантов и полно вражеской техники

Интересно, что в каждую машину скорой помощи россияне "грузили" по 2–3 оккупанта. Медики не могут принять такое количество раненых.

Отметим, что к утру 12 апреля российские захватчики потеряли в войне против Украины примерно 19 900 солдат. В то же время украинские защитники обезвредили 732 танка врага. В Генштабе Вооруженных Сил добавили, что реальное количество обезвреженной техники может отличаться от опубликованных данных.

В Петербург прилетел борт с десятками раненых оккупантов: смотрите видео