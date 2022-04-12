Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он заверил, что вчерашние взрывы – это работа наших профессиональных артиллеристов, которые ни на минуту не дают российским оккупантам расслабиться, и попросил горожан не паниковать.

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Силы обороны Запорожского края уничтожают врага: потери за неделю

Куртев рассказал, что за последнюю неделю местные защитники уничтожили 130 оккупантов. Кроме того, удалось обезвредить ряд вражеской техники:

  • 5 танков,
  • 28 боевых бронированных машин,
  • 41 автомобиль,
  • 3 "Града",
  • 2 миномета,
  • 3 гаубицы,
  • станцию ​​спутниковой связи,
  • станцию ​​радиоэлектронной борьбы,
  • целый склад боеприпасов.

Еще 23 врага нашей земли были ранены. Кроме того, повреждена одна гаубица и захвачена одна бронированная машина оккупантов,
– добавил секретарь.

В завершение он выразил благодарность украинским защитникам и защитницам и пожелал им сил, выдержки и побед.

Обратите внимание – новые потери врага состоянием на 12 апреля: смотрите видео