Задержанных принудительно отправляют в военкоматы. Более того – из украинских полицейских, из-за запугивания и давления на их семьи, оккупанты создают отряды "народной милиции".

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Запугивание и пропаганда: что происходит в Запорожье

По данным Запорожской ОВА, оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей оккупированного края. Для этого россияне распространяют бюллетени и телеграм-паблики с искаженной информацией о ходе боевых действий.

Также в регионе действуют мобильные патрули оккупантов и граждан Украины из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Такие "отряды" предназначены для проведения регулярных рейдов за мужчинами призывного возраста. Сообщается, что после задержания их принудительно отправляют в военкоматы.

Психологический террор осуществляется и в Мелитопольском районе, где, по словам местных жителей, оккупанты проводят обыски – ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО, военнослужащих ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов Украины.

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