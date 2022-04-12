Затриманих примусово відправляють до військкоматів. Ба більше – з українських поліцейських, через залякування та тиск на їхні родини, окупанти створюють загони "народної міліції".

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Залякування та пропаганда: що відбувається у Запоріжжі

За даними Запорізької ОВА, окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів окупованого краю. Для цього росіяни розповсюджують бюлетені та телеграм-пабліки із викривленою інформацією щодо перебігу бойових дій.

Також в регіоні діють мобільні патрулі окупантів та громадян України із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Такі "загони" призначені для проведення регулярних рейдів за чоловіками призовного віку. Повідомляється, що після затримання їх примусово відправляють до військкоматів.

Психологічний терор здійснюється й у Мелітопольському районі, де, за словами місцевих жителів, окупанти проводять обшуки – шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.

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