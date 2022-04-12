Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він запевнив, що вчорашні вибухи – це робота наших професійних артилеристів, які ні на хвилину не дають російським окупантам розслабитися та попросив містян не панікувати.

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Сили оборони Запорізького краю знищують ворога: втрати за тиждень

Куртєв розповів, що за останній тиждень місцеві захисники знищили 130 окупантів. Крім того, вдалося знешкодити низку ворожої техніки:

5 танків,

28 бойових броньованих машин,

41 автомобіль,

3 "Гради",

2 міномети,

3 гаубиці,

станцію супутникового зв’язку,

станцію радіоелектронної боротьби,

цілий склад боєприпасів.

Ще 23 вороги нашої землі було поранено. Окрім того, пошкоджено одну гаубицю та захоплено одну броньовану машину окупантів,

– додав секретар.

На завершення він висловив подяку українським захисникам та захисницям та побажав їм сил, витримки та нових перемог.