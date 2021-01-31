В России не утихают протесты, в частности – массово выходят на улицы жители Санкт-Петербурга. К ним вышел депутат Госдумы Виталий Милонов. Впрочем, встретили его не слишком приветливо.

Источник: телеграм-канал Baza

Милонов пояснил, что хотел пообщаться с участниками акции. Мол, хотел предостеречь, "чтобы эта движуха не превратилась в нечто совершенно недемократичное".

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Но, похоже, ему не удалось убедить их в своих добрых намерениях. Возле политика собралась толпа, люди скандировали "Милонов – г*ндон", все это сопровождалось смехом.

Российский депутат Милонов вышел к протестующим: смотрите видео

Ранее Милонов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Он призвал проверять несовершеннолетних при задержании на незаконных митингах на наличие наркотиков.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Силовики перекрыли там центр, закрыты центральные станции метро. К митингующим применяют электрошокеры.

Один правоохранитель даже вытащил табельное оружие, угрожая протестующим, которые пытались отбиться от натиска силовиков.

Часть участников митинга сообщила о применении слезоточивого газа. Впрочем, пока эти сообщения не подтвердили независимые СМИ.

Сейчас митингующие пытаются прорваться в местные законодательные собрания. Силовики пытаются окружить митингующих.

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