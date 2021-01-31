У Росії не вщухають протести, зокрема – масово виходять на вулиці мешканці Санкт-Петербургу. До них вийшов депутат Держдуми Віталій Мілонов. Втім, зустріли його не надто привітно.

Джерело: телеграм-канал Baza

Мілонов пояснив, що хотів поспілкуватися з учасниками акції. Мовляв, прагнув застерегти, "щоб ця двіжуха не перетворилася на щось зовсім недемократичне".

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Та, схоже, йому не вдалося переконати їх у своїх добрих намірах. Біля політика зібрався натовп, люди скандували "Мілонов – г*ндон", все це супроводжувалося сміхом.

Російський депутат Мілонов вийшов до протестувальників: дивіться відео

Раніше Мілонов звернувся до міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева. Він закликав перевіряти неповнолітніх при затриманні на незаконних мітингах на наявність наркотиків.

Ситуація у Санкт-Петербурзі

Силовики перекрили там середмістя, закриті центральні станції метро. До мітингувальників застосовують електрошокери.

Один правоохоронець навіть витягнув табельну зброю, погрожуючи мітингувальникам, які намагалися відбитися від натиску силовиків.

Частина учасників мітингу повідомила про застосування сльозогінного газу. Втім, поки ці повідомлення не підтвердили незалежні ЗМІ.

Зараз мітингувальники намагаються прорватися до місцевих законодавчих зборів. Силовики намагаються оточити мітингувальників.

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