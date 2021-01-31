"Мілонов – г*ндон": протестувальники "тепло" зустріли депутата Держдуми – відео
У Росії не вщухають протести, зокрема – масово виходять на вулиці мешканці Санкт-Петербургу. До них вийшов депутат Держдуми Віталій Мілонов. Втім, зустріли його не надто привітно.
Джерело: телеграм-канал Baza
Мілонов пояснив, що хотів поспілкуватися з учасниками акції. Мовляв, прагнув застерегти, "щоб ця двіжуха не перетворилася на щось зовсім недемократичне".
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Та, схоже, йому не вдалося переконати їх у своїх добрих намірах. Біля політика зібрався натовп, люди скандували "Мілонов – г*ндон", все це супроводжувалося сміхом.
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Раніше Мілонов звернувся до міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева. Він закликав перевіряти неповнолітніх при затриманні на незаконних мітингах на наявність наркотиків.
Ситуація у Санкт-Петербурзі
- Силовики перекрили там середмістя, закриті центральні станції метро. До мітингувальників застосовують електрошокери.
- Один правоохоронець навіть витягнув табельну зброю, погрожуючи мітингувальникам, які намагалися відбитися від натиску силовиків.
- Частина учасників мітингу повідомила про застосування сльозогінного газу. Втім, поки ці повідомлення не підтвердили незалежні ЗМІ.
- Зараз мітингувальники намагаються прорватися до місцевих законодавчих зборів. Силовики намагаються оточити мітингувальників.
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