Пророссийские нарративы и реклама мошенников: Кабмин просят запретить экстрасенсов в телемарафоне

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция, предлагающая запретить показ экстрасенсов в эфире телемарафона и в выпусках новостей. Автор отмечает, что это является рекламой мошенников, а некоторые из эзотериков имеют пророссийские взгляды.

Соответствующая петиция авторства Натальи Яковлевой появилась на сайте 12 сентября. Сейчас она собрала более 600 подписей из 25 тысяч необходимых.

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Петиция о запрете экстрасенсов в новостях

Сейчас известные украинские телеканалы часто приглашают многих известных экстрасенсов и других представителей мистических учений принять участие в выпусках новостей или выступить в телемарафоне с целью погадать на войну, сделать расклады таро и поделиться своими "прогнозами" о будущем ходе событий на фронте или по обстрелу врагом украинских городов,

– пишет Наталья Яковлева.

Автор петиции считает, что демонстрация экстрасенсов, которых выдают за настоящих экспертов, "является преступлением против психологического здоровья нации и прямым пропагандой магического мышления среди населения Украины".

Более того, автор петиции отмечает, что особенно опасны экстрасенсы с российским прошлым, которые часто "имеют скрытую (а иногда открытую) пророссийскую позицию". Наталья отмечает, что они наносят "большой психологический и финансовый ущерб и без того травмированным войной людям".

"Поэтому недопустимым является тот факт, что за деньги украинцев их успешно кормят с телеэкранов откровенным псевдонаучным бредом от экстрасенсов, которые к тому же манипулируют мнением украинских зрителей относительно своих "сверхъестественных способностей", вводя их в заблуждение", – акцентирует она.