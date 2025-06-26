Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Communities Army of Ukraine.

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Активисты призывают подписать петицию в НАТО

В Communities Army of Ukraine отметили, что украинцы ожидают реальные решения, направленные на отражение российской агрессии.

На полях саммита НАТО в Гааге весь мир, а особенно украинцы, ожидает решения, которые наконец позволят демократическому миру совместно давать отпор угрозам, что их несет Россия и ее приспешники. Мы в Communities Army of Ukraine еще с прошлого года подчеркиваем: Украина уже несколько лет подряд выполняет основополагающую миссию коллективного НАТО – защищает Европу, уничтожая российскую военную машину,

– написали активисты.

Поэтому Communities Army of Ukraine и их представитель в Нидерландах Александр Бирюков сформировали петицию, которой в очередной раз пытаются обратиться к представителям НАТО с требованиями признать новые реалии международной архитектуры безопасности и в конце концов понять, что Украина – ее ключевой элемент, в который нужно инвестировать "не завтра", а уже "сейчас".

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Александр Бирюков, к слову, 25 июня провел одиночный пикет в Гааге в рамках кампании #NATOjoinUkraine.

Подпишите петицию и помогите нам достучаться до тех, кто принимает решение... Распространяйте информацию о петиции. Делайте ваш вклад в общую победу,

– призвали активисты.

Обратите внимание! Подписать петицию вы можете по ссылке.