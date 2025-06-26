Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Communities Army of Ukraine.

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Активісти закликають підписати петицію до НАТО

У Communities Army of Ukraine зауважили, що українці очікують на реальні рішення, спрямовані на відбиття російської агресії.

На полях саміту НАТО в Гаазі весь світ, а особливо українці, очікує на рішення, які нарешті дозволять демократичному світу спільно давати відсіч загрозам, що їх несе Росія та її посіпаки. Ми в Communities Army of Ukraine ще з минулого року наголошуємо: Україна вже кілька років поспіль виконує засадничу місію колективного НАТО – захищає Європу, знищуючи російську воєнну машину,

– написали активісти.

Через це Communities Army of Ukraine та їхній представник у Нідерландах Олександр Бірюковий сформували петицію, якою вкотре намагаються звернутися до представників НАТО із вимогами визнати нові реалії міжнародної архітектури безпеки і зрештою зрозуміти, що Україна – її ключовий елемент, у який потрібно інвестувати "не завтра", а уже "зараз".

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Олександр Бірюковий, до слова, 25 червня провів одиночний пікет у Гаазі в рамках кампанії #NATOjoinUkraine.

Підпишіть петицію і допоможіть нам достукатися до тих, хто приймає рішення… Поширюйте інформацію про петицію. Робіть ваш внесок у спільну перемогу,

– закликали активісти.

Зверніть увагу! Підписати петицію ви можете за посиланням.