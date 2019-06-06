Зеленский отреагировал на петицию о своей отставке

Недавно на сайте президента появилась электронная петиция за отставку Владимира Зеленского. Всего за несколько дней она набрала необходимое количество голосов, поэтому документ отправили на рассмотрение. Сейчас появился ответ Зеленского на эту петицию – он отметил, что уйти с должности не может.

Зеленский подчеркнул, что Конституция четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост".

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Так, полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, отстранения с поста в связи с импичментом, или же из-за смерти.

По объективным причинам покинуть свою должность ... Я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента и поддержавших мою кандидатуру. Во вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму,

– заявил Зеленский.

Кроме того, он предложил призвать депутатов проголосовать за законопроект "Об особой процедуре отстранения президента Украины с должности (импичмент)", который он подал в Раду 29 мая этого года.

Почему появилась петиция об отставке Зеленского?

На сайте Президента электронная петиция появилась 28 мая. По словам автора Максима Безрука, голосование за новоизбранного президента было протестным, а он на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей. Автор отметил, что первые заявления и действия Зеленского в должности гаранта – разочаровывают.

В петиции говорилось о том, что Зеленский, пользуясь отсутствием содержательных обещаний обществу, начал приписывать народную волю собственным прихотям.

Петиция набрала почти втрое больше голосов – более 60 тысяч из 25 необходимых всего за 6 дней.



Скриншот петиции об отставке Зеленского