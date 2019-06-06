Зеленський відреагував на петицію про свою відставку

Нещодавно на сайті президента з'явилася електронна петиція за відставку Володимира Зеленського. Лише за кілька днів вона набрала необхідну кількість голосів, тому документ скерували на огляд. Наразі з'явилася відповідь Зеленського на цю петицію – він зазначив, що піти з посади не може.

Зеленський наголосив, що Конституція "чітко визначає умови, за яких президент повинен покинути свою посаду".

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Так, повноваження президента України припиняються достроково в разі: відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я чи усунення з посади згідно з імпічментом, або ж через смерть.

З об'єктивних причин покинути свою посаду ... я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів президента і підтримали мою кандидатуру. По друге, я, звичайно, втомлююся (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано себе почуваю. І планую і надалі підтримувати хорошу фізичну форму,

– заявив Зеленський.

Окрім того, він запропонував закликати депутатів проголосувати за законопроект "Про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент)", який він подав у Раду 29 травня цього року.

Чому з'явилася петиція про відставку Зеленського?

На сайті Президента електронна петиція з'явилася 28 травня. За словами автора Максима Безрука, голосування за новообраного президента було протестним, а він насправді немає підтримки 73% виборців. Автор наголосив, що перші заяви та дії Зеленського на посаді гаранта – розчаровують.

У петиції йшлося про те, що Зеленський, користуючись відсутністю змістовних обіцянок суспільству, почав приписувати народній волі власні забаганки.

Петиція набрала майже втричі більше голосів – понад 60 тисяч з 25 необхідних всього за 6 днів.



Скріншот петиції про відставку Зеленського