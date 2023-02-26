Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, он бывший коммунист, который, видимо, забыл, что Чехия – член ЕС.
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"Петр Павел – это коммунист в прошлом, но коммунистов в прошлом не бывает. Можно выйти из коммунистической партии, но выгнать коммунистическую партию из коммуниста нереально. После революции в Чехии, когда коммунистов выгнали, он вышел из партии. Оказавшись сегодня на политическом олимпе Чехии , видимо, забыл, что живет в стране, которая является членом ЕС", – убежден он.
Чешский лидер сменил риторику под давлением
Клочок считает, что Павелу как генералу НАТО удалось одержать победу на президентских выборах в Чехии на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
Политический эксперт напомнил заявления чешского лидера на Мюнхенской конференции. Тогда Павел сказал, что видит в распаде России много проблем, а Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России во избежание "нежелательных сценариев".
Как предположил Валерий Клочок, после конференции страны-партнеры прямо сказали Павелу, что он еще не успел получить должность, а уже рассказывает Украине о самом плохом сценарии. Поэтому эксперт убежден, что глава Чехии сменил риторику под давлением.
Сегодняшние заявления Петра Павла – совсем другие. Он говорит, что будут помогать Украине столько, сколько можно. Поэтому я думаю, что в его душе и голове пробудился коммунист. Он так выскочил на Мюнхенской конференции, за что получил по шапке,
– говорит он.
Клочок о заявлениях президента Чехии: смотрите видео
Поставки оружия для Украины увеличиваются
Валерий Клочок подчеркнул, что Запад не планирует прекращать военную помощь Украине. Он отметил, что поставки оружия для Украины увеличиваются.
"Количество вооружения и графики их поставки свидетельствуют о том, что оружие к нам поступает. Надо сравнить, что год назад мы имели только Stinger и Javelin. Сегодня у нас есть все образцы оружия НАТО, кроме авиации", – отметил политический эксперт.
Заявления Павела о войне в Украине: коротко
- На Мюнхенской конференции в своем заявлении к журналистам Павел сказал, что видит в распаде России много проблем. Он считает, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России во избежание "нежелательных сценариев".
- Сразу после своего резонансного заявления о возможных уступках Украины сказал, что все же считает реальной победу Украины в войне. Отвечая на вопрос о прогнозах результатов войны, заявил о необходимости "быть готовым к любому результату", однако отметил высокий шанс победы Украины.
- Павел отметил, что после победы Украины ситуация в России долгое время будет нестабильной. Он также не верит в то, что руководство страны-агрессорки когда-нибудь наладит нормальные отношения с миром. Павел подчеркивает, что руководство России и сами россияне не видят никакой ошибки со своей стороны, а лишь обвиняют в войне Запад.
- Президент Чехии прогнозирует, что если Россию после Путина возглавит кто-нибудь с такими же кровожадными взглядами, то противостояние с агрессором затянется на годы.