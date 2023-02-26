Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, он бывший коммунист, который, видимо, забыл, что Чехия – член ЕС.

Читайте также Западу нужно готовиться к разным сценариям, – президент Чехии о будущем России после войны

"Петр Павел – это коммунист в прошлом, но коммунистов в прошлом не бывает. Можно выйти из коммунистической партии, но выгнать коммунистическую партию из коммуниста нереально. После революции в Чехии, когда коммунистов выгнали, он вышел из партии. Оказавшись сегодня на политическом олимпе Чехии , видимо, забыл, что живет в стране, которая является членом ЕС", – убежден он.

Чешский лидер сменил риторику под давлением

Клочок считает, что Павелу как генералу НАТО удалось одержать победу на президентских выборах в Чехии на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Политический эксперт напомнил заявления чешского лидера на Мюнхенской конференции. Тогда Павел сказал, что видит в распаде России много проблем, а Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России во избежание "нежелательных сценариев".

Как предположил Валерий Клочок, после конференции страны-партнеры прямо сказали Павелу, что он еще не успел получить должность, а уже рассказывает Украине о самом плохом сценарии. Поэтому эксперт убежден, что глава Чехии сменил риторику под давлением.

Сегодняшние заявления Петра Павла – совсем другие. Он говорит, что будут помогать Украине столько, сколько можно. Поэтому я думаю, что в его душе и голове пробудился коммунист. Он так выскочил на Мюнхенской конференции, за что получил по шапке,

– говорит он.

Клочок о заявлениях президента Чехии: смотрите видео

Поставки оружия для Украины увеличиваются

Валерий Клочок подчеркнул, что Запад не планирует прекращать военную помощь Украине. Он отметил, что поставки оружия для Украины увеличиваются.

"Количество вооружения и графики их поставки свидетельствуют о том, что оружие к нам поступает. Надо сравнить, что год назад мы имели только Stinger и Javelin. Сегодня у нас есть все образцы оружия НАТО, кроме авиации", – отметил политический эксперт.

Заявления Павела о войне в Украине: коротко