Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, він колишній комуніст, який, мабуть, забув, що Чехія – член ЄС.

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"Петр Павел – це комуніст у минулому, але комуністів у минулому не буває. Можна вийти з комуністичної партії, але вигнати комуністичну партію з комуніста нереально. Після революції в Чехії, коли комуністів вигнали, він вийшов з партії. Опинившись сьогодні на політичному олімпі Чехії, мабуть, забув, що живе в країні, яка є членом ЄС", – переконаний він.

Чеський лідер змінив риторику під тиском

Клочок вважає, що Павелу як генералу НАТО вдалося здобути перемогу на президентських виборах у Чехії на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Політичний експерт пригадав заяви чеського лідера на Мюнхенській конференції. Тоді Павел сказав, що вбачає у розпаді Росії багато проблем, а Захід має бути обережним у прагненні до поразки Росії, щоби уникнути "небажаних сценаріїв".

Як припустив Валерій Клочок, після конференції країни-партнери прямо сказали Павелу, що він ще не встиг отримати посаду, а вже розповідає Україні про найгірший сценарій. Тому експерт переконаний, що глава Чехії змінив риторику під тиском.

Сьогоднішні заяви Петра Павла – зовсім інші. Він говорить, що будуть допомагати Україні стільки, скільки можна. Тому я думаю, що у його душі та голові проснувся комуніст. Він так вискочив на Мюнхенській конференції, за що отримав по шапці,

– говорить він.

Клочок про заяви президента Чехії: дивіться відео

Постачання зброї для України збільшується

Валерій Клочок наголосив, що Захід не планує припиняти військову допомогу Україні. Він відзначив, що постачання зброї для України збільшується.

"Кількість озброєння і графіки їх постачання свідчать про те, що зброя до нас надходить. Треба порівняти, що рік тому ми мали лише Stinger та Javelin. Сьогодні ми маємо усі зразки зброї НАТО, окрім авіації", – зауважив політичний експерт.

Заяви Павела щодо війни в Україні: коротко