Об этом 24 Каналу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, существует проблема, что в мировых университетах студенты учатся по учебникам, которые писала Россия.

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"Я достаточно спокойно слышу его слова. Могу сказать, что мы будем бороться за свою свободу столько, сколько потребуется. Мы сдаваться не собираемся. Есть большая проблема у людей с образованием, которое они получили на Западе", – отметил чиновник.

Учебники с "российским цветом"

Алексей Данилов отметил, что сейчас стоит важная задача – сделать все для того, чтобы история была правдивой, не оскверненной Россией.

Все учебники о нашей стране, отношениях России и Украины, Беларуси, Грузии, Молдовы писались в свое время россиянами, которые осквернили историю. Сегодня учебники, по которым учатся студенты мировых университетов, имеют так называемый "российский цвет",

– объяснил он.

Сначала должна быть освобождена территория Украины, Россия должна быть юридически наказана, Владимир Путин должен сесть на скамью подсудимых. Только после этого Украина будет понимать, как сосуществовать с таким сумасшедшим соседом.

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Фрагментация России

Секретарь СНБО убежден, что Россия будет фрагментирована внутри своей страны. Кремлевский диктатор Владимир Путин сам запустил этот процесс, когда принял решение начать полномасштабное вторжение в Украину.

Мятеж ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным также имеет огромные последствия для России. Сейчас над этим "переворотом" смеется весь мир.

Это такая странная ситуация, что над этим уже смеется весь мир. Группа, которая никому не подчиняется, убила военных России, может передвигаться по территории России так, как хочет, уничтожать технику, самолеты. После этого президент страны встречается с ними и говорит, что все хорошо. Сейчас на России только начинаются эти процессы,

– считает Данилов.

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