Про це 24 Каналу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, існує проблема, що у світових університетах студенти навчаються за підручниками, які писала Росія.

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"Я досить спокійно чую його слова. Можу сказати, що ми будемо боротися за свою свободу стільки, скільки буде потрібно. Ми здаватися не збираємось. Є велика проблема у людей з освітою, яку вони здобули на Заході", – зауважив посадовець.

Підручники з "російським кольором"

Олексій Данілов зазначив, що зараз стоїть важливе завдання – зробити усе для того, щоб історія була правдивою, не спаплюженою Росією.

Усі підручники щодо нашої країни, відносин Росії та України, Білорусі, Грузії, Молдови писалися свого часу росіянами, які спаплюжили історію. Сьогодні підручники, за якими навчаються студенти світових університетів, мають так званий "російський колір",

– пояснив він.

Спочатку має бути звільнена територія України, Росія повинна бути юридично покараною, Владімір Путін має сісти на лаву підсудних. Тільки після цього Україна розумітиме, як співіснувати з таким божевільним сусідом.

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Фрагментація Росії

Секретар РНБО переконаний, що Росія буде фрагментована всередині своєї країни. Кремлівський диктатор Владімір Путін власноруч запустив цей процес, коли прийняв рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Заколот ПВК "Вагнера" на чолі з Євгєнієм Пригожиним також має величезні наслідки для Росії. Зараз з цього "перевороту" сміється весь світ.

Це така дивна ситуація, що з цього вже сміється весь світ. Угрупування, яке нікому не підпорядковується, вбило військових Росії, може пересуватися територією Росії так, як хоче, нищити техніку, літаки. Після цього президент країни з ними зустрічається і каже, що все добре. Зараз на Росії тільки розпочинаються ті процеси,

– вважає Данілов.

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