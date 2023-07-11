На саміті НАТО у Вільнюсі президент Чехії Петр Павел заявив, що вікно можливостей України для досягнення військового прогресу "більш-менш закриється до кінця цього року".

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Петр Павел вважає, що підтримка Заходу України може знизитись

Петр Павел вважає, майбутні вибори у США та інших країнах можуть означати, що союзники не зможуть зберігати нинішнього рівня підтримки України.

Тож, за його словами, наступного року "ми побачимо чергове зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".

Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів,

– заявив він.

Його зауваження контрастують із заявами інших лідерів на саміті, які припустили, що військова підтримка України у найближчому майбутньому продовжуватиметься на тому ж рівні.

Це не перша подібна заява від Петра Павла