Дуда наголосив, що мовиться про миротворчу місію. За його словами, рішення відправити польських миротворців в Україну буде залежати від того, які будуть домовленості.

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Польща готова відправити своїх військових в Україну

Він сказав, що Польща приєднається до миротворчої місії, завданням якої буде, наприклад, стежити за дотриманням режиму припинення вогню.

Якщо Україна вирішить провести мирні переговори з Росією і буде прийнято рішення про "миротворчу операцію", в якій західні солдати "наприклад, будуть стежити за дотриманням режиму припинення вогню", Польща візьме участь,

– сказав Дуда.

Він наголосив, що якщо НАТО прийме рішення направити миротворців в Україну, то Польща як відповідальний член Альянсу підтримає це рішення.

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