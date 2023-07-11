Дуда наголосив, що мовиться про миротворчу місію. За його словами, рішення відправити польських миротворців в Україну буде залежати від того, які будуть домовленості.
Дивіться також Зеленський критикує НАТО, Україні дають багато зброї: головні події саміту у Вільнюсі
Польща готова відправити своїх військових в Україну
Він сказав, що Польща приєднається до миротворчої місії, завданням якої буде, наприклад, стежити за дотриманням режиму припинення вогню.
Якщо Україна вирішить провести мирні переговори з Росією і буде прийнято рішення про "миротворчу операцію", в якій західні солдати "наприклад, будуть стежити за дотриманням режиму припинення вогню", Польща візьме участь,
– сказав Дуда.
Він наголосив, що якщо НАТО прийме рішення направити миротворців в Україну, то Польща як відповідальний член Альянсу підтримає це рішення.
У Вільнюсі розпочався саміт НАТО: головне
- У Вільнюсі офіційно розпочався дводенний саміт НАТО на рівні глав держав і урядів, включно зі Швецією. Участь у саміті візьме президент Володимир Зеленський, який прибуде у Вільнюс ввечері. Відомо, що Зеленський зустрінеться з Джо Байденом.
- Наразі країни НАТО ще не погодили комюніке саміту. Водночас президент США Джо Байден заявив, що союзники по НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Альянсу. Мовиться про формулювання, які запропонував генсек Єнс Столтенберг.
- Столтенберг заявив, що на інавгураційному саміті НАТО 12 липня члени Альянсу запропонують план вступу України до НАТО. За його словами, процес вступу нашої країни в НАТО буде одноетапним, тобто без ПДЧ.
- Водночас у комюніке, ймовірно, не буде запрошення України приєднатися до НАТО. Через це з різкою критикою на адресу партнерів виступив президент Володимир Зеленський.
- Разом з тим, Україна за підсумками саміту НАТО, ймовірно, отримає гарантії безпеки. Також ряд країн вже оголосили про військову допомогу Україні.
- Зокрема, Франція передасть Україні далекобійні ракети, а Німеччина ще два ЗРК Patriot. Крім того, Німеччина поставить Україні додаткову бронетехніку.