Об этом новоизбранный чешский лидер заявил во время интервью. Бывший генерал НАТО убежден, что Запад должен предоставлять Украине все необходимое для борьбы оружие.

Обратите внимание Новоизбранный президент Чехии Павел ответил, видит ли Украину членом НАТО

Только без ядерного оружия

Петр Павел убежден, что для борьбы с Россией Украине нужно современное западное вооружение и никаких табу на него не должно быть, если речь не идет о ядерном оружии.

Что касается обычных вооружений, то я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, но, возможно, и без сверхзвуковых самолетов

– подчеркнул Павел.

Новоизбранный чешский лидер отметил, что в некоторых странах позиция о предоставлении оружия Украине достаточно сдержанная, однако он убежден, что единая позиция союзников в этом вопросе позволит быстрее добиться успеха. То есть позволит быстрее Украине победить.

Мы должны предоставить Украине все средства, чтобы помочь ей вытеснить российскую армию. Важно демонстрировать постоянную поддержку Украины, подчеркивать все хорошее и желание продолжать нашу инициативу. Я думаю, что это то, что Украина должна услышать,

– подчеркнул Павел.

Украина заслуживает членства в НАТО

В своем первом интервью после победы на выборах изданию BBC новый чешский президент Петр Павел заявил, что Украина морально и практически готова стать частью НАТО после завершения войны. Кроме того, наша армия, по его словам, будет самой опытной в Европе.

Отдельно новоизбранный президент Чехии подчеркнул, что Украина заслуживает членства в Альянсе.

Также Петр Павел отметил, что вопрос окончания войны сейчас полностью в руках России, ведь для этого необходимо решение Путина о выводе войск.