Про це новобраний чеський лідер заявив під час інтерв'ю. Колишній генерал НАТО переконаний, що Захід повинен надавати Україні всю необхідну для боротьби зброю.

Зверніть увагу Новобраний президент Чехії Павел відповів, чи бачить Україну членом НАТО

Тільки без ядерної зброї

Петр Павел переконаний, що для боротьби з Росією Україні потрібне сучасне західне озброєння і жодних табу на нього не має бути, якщо мова не йде про ядерну зброю.

Що стосується звичайних озброєнь, то я справді не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним супротивником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків,

– наголосив Павел.

Новообраний чеський лідер відзначив, що у деяких країн позиція щодо надання зброї Україні є доволі стриманою, однак він переконаний, що єдина позиція союзників у цьому питанні дозволить швидше досягти успіху. Тобто дозволить швидше Україні перемогти.

Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше й бажання продовжувати нашу ініціативу. Я думаю, що це те, що Україна повинна почути,

– підкреслив Павел.

Україна заслуговує на членство в НАТО

У своєму першому інтерв'ю після перемоги на виборах виданню BBC новий чеський президент Петр Павел заявив, що Україна морально і практично готова до того, аби стати частиною НАТО після завершення війни. Крім того, наша армія, за його словами, буде найдосвідченішою в Європі.

Окремо новообраний президент Чехії наголосив, що Україна заслуговує на членство в Альянсі.

Також Петр Павел відзначив, що питання закінчення війни зараз повністю в руках Росії, адже для цього необхідне рішення Путіна про виведення військ.