В Харькове выступила певица Неля Каблучко. Перед началом исполнения к саксофонистке подошел мужчина и подарил флаг Украины с красноречивой надписью и желто-голубую ленту.

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В Харькове прозвучала "Червона Рута"

Певица исполнила известную песню на Майдане Конституции в Харькове под аккомпанемент саксофона.

Слава Украине!,

– с такими словами завершила свое выступление музыкант.

Видео с выступления:

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