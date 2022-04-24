Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Напомним, что в Пасхальную ночь (ночь с 23 на 24 апреля) комендантский час длился с 23:00 до 5:00.

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На территории Киевской области увеличили время комендантского часа: отныне он продлится с 22:00 до 5:00.

В Киевской ОВА напомнили, что во время комендантского часа действует запрет на пребывание на улице и других общественных местах – скверах, парках, площадях. Исключение составляет наличие у лица специального пропуска установленного образца и удостоверения личности.

Павлюк отметил, что хотя россияне вышли из территории Киевской области, но война еще не завершилась.

Враг действует коварно, продолжая ракетные обстрелы и диверсии на всей территории Украины. Поэтому в целях безопасности граждан временные ограничения в виде комендантского часа продолжат свое действие. Будьте внимательны, соблюдайте все требования и берегите себя и близких,

– резюмировал он.

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