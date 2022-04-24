Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк. Нагадаємо, що у Великодню ніч (ніч з 23 на 24 квітня) комендантська година тривала з 23:00 до 5:00.

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На території Київської області збільшили час комендантської години: відтепер вона триватиме з 22:00 до 5:00.

У Київській ОВА нагадали, що під час комендантської години діє заборона на перебування на вулиці та в інших громадських місцях – скверах, парках, площах. Винятком є наявність в особи спеціальної перепустки встановленого зразка та посвідчення особи.

Павлюк зауважив, що хоча росіяни вийшли з території Київської області, але війна ще не завершилася.

Ворог діє підступно, продовжуючи ракетні обстріли та диверсії на території всієї України. Тож задля безпеки громадян тимчасові обмеження у вигляді комендантської години продовжать свою дію. Будьте уважними, дотримуйтеся всіх вимог та бережіть себе і близьких,

– резюмував він.

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