У Харкові виступила співачка Неля Каблучка. Перед початком виконання до саксофоністки підійшов чоловік та подарував прапор України з промовистим написом та жовто-блакитну стрічку.

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У Харкові пролунала "Червона Рута"

Співачка виконала відому пісню на Майдані Конституції у Харкові під акомпанемент саксофону.

Слава Україні!,

– з такими словами завершила свій виступ музикантка.

Відео з виступу:

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