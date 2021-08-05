Давыденко возмутилась, что якобы в Киеве строят уже второй музей Голодомора. Свою скандальную позицию она защищает в соцсетях.
Раньше Не могу ломать себе мозг, – блогерша опозорилась из-за ненависти к украинскому языку
Женщина обругала музей Голодомора
"Если вы хотели спросить, что за х*рня испаскудила вид, то я скажу. Это второй музей Голодомора. Как часто вы были в первом?", – насмехалась она у сторис.
Пиарщица Дантеса обругала музей Голодомора / скриншоты
Очевидно, Давыденко не понимает, что на самом деле продолжается строительство второй очереди музея – здания с развитой музейной инфраструктурой, то есть это продолжение проекта, а не отдельный комплекс. Ведь до сих пор Национальный музей Голодомора-геноцида состоял только из мемориальной части и зала памяти, который фактически и выполняла функцию музея.
Запланировано, что общая площадь музея будет достигать примерно 15 тысяч метров. Это будет трехэтажное здание с зеленой крышей, кинозалом и учебными классами.
Слова пиарщицы возмутили украинцев
После того как под сообщениями Давыденко появились десятки возмутительных комментариев, она пыталась оправдать сказанное. Объясняла, мол, ей не нравится любое строительство, если оно – в парковой зоне и якобы "портит вид исторического наследия города".
Это не имеет ничего общего с моим отношением к любому национальному вопросу, в частности этому (относительно Голодомора – 24 канал),
– подчеркнула жительница Киева.
В то же время женщина пожаловалась, что после скандальной сторис ей начали угрожать в сети. И подчеркнула, что ее позицию якобы поддерживает много людей, о чем ей массово писали в частных сообщениях.