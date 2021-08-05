Давыденко возмутилась, что якобы в Киеве строят уже второй музей Голодомора. Свою скандальную позицию она защищает в соцсетях.

Раньше Не могу ломать себе мозг, – блогерша опозорилась из-за ненависти к украинскому языку

Женщина обругала музей Голодомора

"Если вы хотели спросить, что за х*рня испаскудила вид, то я скажу. Это второй музей Голодомора. Как часто вы были в первом?", – насмехалась она у сторис.



Пиарщица Дантеса обругала музей Голодомора / скриншоты

Очевидно, Давыденко не понимает, что на самом деле продолжается строительство второй очереди музея – здания с развитой музейной инфраструктурой, то есть это продолжение проекта, а не отдельный комплекс. Ведь до сих пор Национальный музей Голодомора-геноцида состоял только из мемориальной части и зала памяти, который фактически и выполняла функцию музея.

Запланировано, что общая площадь музея будет достигать примерно 15 тысяч метров. Это будет трехэтажное здание с зеленой крышей, кинозалом и учебными классами.

Обратите внимание! Недавно президент Зеленский заявил, что в полном объеме музей достроят 90-ю годовщину трагедии 1932-1933 годов, то есть до 2023 года.

Слова пиарщицы возмутили украинцев

После того как под сообщениями Давыденко появились десятки возмутительных комментариев, она пыталась оправдать сказанное. Объясняла, мол, ей не нравится любое строительство, если оно – в парковой зоне и якобы "портит вид исторического наследия города".

Это не имеет ничего общего с моим отношением к любому национальному вопросу, в частности этому (относительно Голодомора – 24 канал),

– подчеркнула жительница Киева.

В то же время женщина пожаловалась, что после скандальной сторис ей начали угрожать в сети. И подчеркнула, что ее позицию якобы поддерживает много людей, о чем ей массово писали в частных сообщениях.