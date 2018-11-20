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      Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити

      Энергетическая стратегия 32 Читати новину українською

      Цього року на середину листопада без опалення залишалося більше 20 українських міст. Слід негайно зупинити викачування ресурсів країни олігархами через неефективні монополії. Критична інфраструктура має контролюватися державою, а у деяких випадках навіть управлятися нею.

      Останнім часом ми багато чули про місто Сміла Черкаської області. Розглянемо його приклад. У 2010 році котельні і теплові мережі міста Сміла міська рада передала Товариству "Сміла Енергоінвест". З року в рік горе-підприємці отримували від смілян платежі за тепло, але розраховуватися за газ не поспішали.

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      У результаті такої діяльності борг приватників за газ склав понад 85 мільйонів гривень. Сума просто гастрономічна для невеличкого містечка. Крім боргів за газ, "Енергоінвест" за сім років "напрацював" і інші проблеми для смілян. За майно не сплачував, звітність не надавав. Про реальний стан активів наразі мало що відомо.

      Опалювальний сезон у Смілі щороку починався так само нервово, як цьогоріч. У квартирах холодно до середини листопада. Школи і садочки не працюють, з лікарні евакуюють хворих і персонал. А потім впродовж зими ще й кілька разів вимикають тепло. І виживай як хочеш. Просто бойові дії, а не надання житлово-комунальних послуг.

      Напрошується питання: куди увесь цей час дивилася місцева мерія? Чому не вживала заходів для припинення договору з "Енергоінвестом"? Чому не забирала майно, а дозволяла збирати гроші з містян і не розраховуватися з постачальниками?

      Питання і до правоохоронців. З 2015 року розслідується справа щодо зловживань "Енергоінвесту". Тут також невизначеність – справа у суді, винесення вироку чекати невідомо скільки. Та й який він буде, цей вирок найгуманнішого українського суду, піди вгадай.

      Поки чиновники робили вигляд, що у Смілі все в порядку, спритні ділки на очах у всіх методично крали десятки мільйонів людських грошей. І при цьому регулярно ставили під загрозу здоров'я і життя тисяч смілян.

      Адже система теплопостачання міста – елемент критичної інфраструктури. Зупинка її роботи в холоди – гарантована соціальна катастрофа зі значною кількістю жертв.

      Перші ж порушення "Енергоінвесту" мали привести до негайного спрацювання системи запобіжників. Договір з приватниками мав бути розірваний. Майно повернено в управління громаді. Винні особи протягом двох місяців притягнуті до кримінальної відповідальності.

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      Цього своєчасно зроблено не було. У результаті мешканці Сміли тижнями мерзли, хоч і сплатили за тепло. До речі, люди сплатять за це ж саме тепло і вдруге. Бо повернути 85 мільйонів "Нафтогаз" все одно вимагає. І зробить це новий користувач теплових мереж. Тобто міська влада, бюджет якої наповнюють самі ж сміляни.

      Місто Сміла
      Місто Сміла

      Сміла – невелике містечко в Центральній Україні. Ситуація з опаленням в ньому – це лише приклад стану критичної інфраструктури у масштабах всієї країни. Коли одні олігархи володіють облгазами, інші обленерго, а треті – електростанціями – це не просто ризик. Це проблема, яку відчуває кожен з нас.

      Це вкрадені через різноманітні схеми мільярди наших гривень. Це низька якість монопольних послуг. Це застаріла, аварійно-небезпечна і екологічно шкідлива виробнича база. Це загроза нашому здоров'ю і життю.

      Чому ми маємо чекати, коли лавина нових Сміл накриє наші родини у вигляді вибухів газу, віялових відключень електрики, клубів отруйних викидів. Світова практика говорить нам про неприпустимість зловживання монопольним становищем. Особливо на підприємствах, від роботи яких залежать життя і добробут десятків мільйонів людей.

      Право приватної власності не абсолютне. "Власність зобов'язує" – написано в Конституції України. Це значить, слід негайно зупинити викачування ресурсів країни олігархами через неефективні монополії. Критична інфраструктура має контролюватися Державою. А у деяких випадках навіть управлятися нею.

      Україна зараз – це велика Сміла. Роками люди віч-на-віч зі злодіями. Перемога у цьому протистоянні – справа кожного з нас.

      Автор: Виктория Войцицкая
      Теги: Тарифы на газ Новости Черкасс Видеоблоги коммунальные услуги Отопительный сезон Энергетическая стратегия
      Источник: 24 канал
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