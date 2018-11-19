18:09
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Митинг в Черкасской области: придется ли горожанам выплачивать долг за отопление

      59 Читати новину українською
      Митинг в Черкасской области
      Митинг в Черкасской области / Фото из открытых источников

      На Черкасщине жители Смелы снова перекрывают дороги. Хотя тепло уже подали в дома и город начинает возвращаться к нормальной жизни, однако вопрос долгов до сих пор не решили.

      "Нафтогаз" требует от городской власти взять на себя долг в 86 миллионов гривен частного предприятия, которое семь лет отапливало город.

      Читайте также: На митинг Тимошенко в Смелу свозили коммунальщиков из Черкасс, – активист

      Суд против руководителя предприятия, который должен был состояться 19 ноября, перенесли, поскольку не все участники процесса присутствовали. Таким образом, сейчас городские котельные используют газ, фактически, незаконно, и люди боятся, что тепло снова выключат. А если город возьмет долг на себя, то выплачивать его придется из собственных карманов горожан.

      Этот долг не наш, горожане все оплатили, а бюджетные организации акты выполненных работ. Только вмешательство Кабмина, президента могут выровнять эту ситуацию,
      – сказал городской голова Смелы Алексей Цыбко.

      На трассе уже установили палатки, участники акции объявили ее бессрочной.

      Видео митинга в Черкасской области

      Напомним, что 14 ноября в Смеле за отсутствия на протяжении нескольких дней тепла в домах объявили чрезвычайное положение. В связи с отсутствием отопления в городе почти не работали детсады и школы. С вечера 15 ноября запустили 9 из 20 котельных, сейчас тепло в дома вернулось.

      Теги: Новости Украины Судьи Нафтогаз Новости Черкасс протесты Отопительный сезон
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
       11 октября 2017 , 11:58
      Кровавое 9 мая в АТО: Украина понесла потери на фронте
       10 мая 2017 , 07:10
      Политолог прогнозирует "взрыв" из-за лишения Власенко мандата
       6 марта 2013 , 23:58 18
      В Украине изобрели уникальный автомобиль, который не боится коррозии
       25 сентября , 11:15
      Кубок английской Лиги: Манчестер Сити с Зинченко победил и другие матчи
       25 сентября , 23:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук