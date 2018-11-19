Митинг в Черкасской области: придется ли горожанам выплачивать долг за отопление

На Черкасщине жители Смелы снова перекрывают дороги. Хотя тепло уже подали в дома и город начинает возвращаться к нормальной жизни, однако вопрос долгов до сих пор не решили.

"Нафтогаз" требует от городской власти взять на себя долг в 86 миллионов гривен частного предприятия, которое семь лет отапливало город.

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Суд против руководителя предприятия, который должен был состояться 19 ноября, перенесли, поскольку не все участники процесса присутствовали. Таким образом, сейчас городские котельные используют газ, фактически, незаконно, и люди боятся, что тепло снова выключат. А если город возьмет долг на себя, то выплачивать его придется из собственных карманов горожан.

Этот долг не наш, горожане все оплатили, а бюджетные организации акты выполненных работ. Только вмешательство Кабмина, президента могут выровнять эту ситуацию,

– сказал городской голова Смелы Алексей Цыбко.

На трассе уже установили палатки, участники акции объявили ее бессрочной.

Видео митинга в Черкасской области

Напомним, что 14 ноября в Смеле за отсутствия на протяжении нескольких дней тепла в домах объявили чрезвычайное положение. В связи с отсутствием отопления в городе почти не работали детсады и школы. С вечера 15 ноября запустили 9 из 20 котельных, сейчас тепло в дома вернулось.