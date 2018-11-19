Мітинг на Черкащині: чи доведеться городянам виплачувати борг за опалення

На Черкащині жителі Сміли знову перекривають дороги. Хоча тепло вже подали до осель і місто починає повертатися до нормального життя, проте питання боргів досі не вирішили.

"Нафтогаз" і далі вимагає від міської влади взяти на себе борг у 86 мільйонів гривень приватного підприємства, яке сім років опалювало місто.

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Суд проти керівника підприємства, який мав відбутися 19 листопада, перенесли, оскільки не всі учасники процесу були присутні. Таким чином, зараз міські котельні використовують газ, фактично, незаконно, і люди бояться, що тепло знову вимкнуть. А якщо місто візьме борг на себе, то виплачувати його доведеться з власних кишень городян.

Цей борг не наш, містяни все сплатили, а бюджетні організації мають акти виконаних робіт. Тільки втручання Кабміну, президента можуть вирівняти цю ситуацію,

– сказав міський голова Сміли Олексій Цибко.

На трасі вже встановили намети, учасники акції оголосили її безстроковою.

Відео мітингу на Черкащині

Нагадаємо, що 14 листопада у Смілі через відсутність упродовж кількох днів тепла у будинках оголосили надзвичайний стан. У зв’язку з відсутністю опалення у місті майже не працювали дитсадки та школи. З вечора 15 листопада запустили 9 з 20 котелень, зараз тепло в домівки повернулося.