На мітинг Тимошенко у Смілу звозили комунальників з Черкас, – активіст

У п'ятницю, 16 листопада, для масовки на мітингу за участю лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко до Сміли звезли працівників черкаських комунальних підприємств, які розповідали про те, як замерзає Сміла.

Про це в Facebook повідомив активіст Дмитро Захаров.

24 канал повідомляв, що через тривалу відсутність у Смілі теплопостачання, 15 листопада президент Петро Порошенко поставив місцевій владі ультиматум щодо запуску тепла.

Наступного дня Тимошенко вирушила до Сміли, щоб перевірити, як виконуються доручення президента. У місті політик заявила, що тепло так і ввімкнули. Водночас мер Сміли спростував слова Тимошенко про те, що в місті немає опалення.

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У Смілу на зустріч з Тимошенко звезли працівників комунальних підприємств міста Черкаси. Саме мешканці сусідніх Черкас розповідали про "заморожену" Смілу,

– розповів Захаров.

Активіст також опублікував відео з автобусом і людьми, яких нібито привезли на мітинг лідерки "Батьківщини".

Нагадаємо, 14 листопада через відсутність упродовж кількох днів тепла у будинках Сміли оголосили надзвичайний стан. Майже не працювали дитсадки та школи, а у помешканнях смілян температура впала до +14 градусів. Також через холодні батареї довелося евакуювати пацієнтів міської лікарні до найближчих лікувальних закладів.



Згодом жителі Сміли з вимогою подати тепло у домівки почали пікетувати під Кабміном і "Черкасигазом", і під останньою установою підпалили навіть шини. Станом на 16 листопада теплопостачання у Смілі відновили.

Чому у Смілі виникли проблеми з теплопостачанням? Усе тому, що "Нафтогаз" зобов'язав міську владу взяти на себе борги попереднього постачальника тепла – а це 86 мільйонів гривень – та підготувати котельні. Але досі жодну з цих умов не виконали.