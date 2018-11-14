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      Запалили шини під міськгазом: у Черкасах люди вимагають запустити тепло в будинки

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      Запалили шини під міськгазом: у Черкасах люди вимагають запустити тепло в будинки
      Запалили шини під міськгазом: у Черкасах люди вимагають запустити тепло в будинки / cherkasy.depo.ua

      Жителі міста Сміли, що на Черкащині, 14 листопада пікетували під Кабіміном і "Черкасигазом". Під останнім – підпалили шини, вимагаючи подати тепло у домівки.

      На місце швидко прибули рятувальники і загасили вогонь.

      Читайте також: Немає тепла: у Смілі евакуювали пацієнтів міської лікарні

      Приїхали і правоохоронці. Керівник, який вийшов до протестувальників, пояснив, що впливу на подачу тепла у місті не має. Увімкнути газ може тільки після того, як міська влада зробить заявку на блакитне паливо. А смілянські чиновники досі цього не зробили.

      Ми вимагаємо притягти до відповідальності керівництво "Енергоінвесту", "Нафтогазу", "Черкасигазу" і всіх хто до цього причетний. Тому ми вимагаємо – сьогодні газ, а завтра будемо розбиратися,
      – сказав житель Сміли Олександр Байда.

      Відео з Черкас, як мешканці палили шини

      Зазначимо, що у Смілі ввели надзвичайний стан. Місцеві школи закриті, діти вчаться дистанційно. А в лікарнях замість теплих батарей – електрообігрівачі. "Нафтогаз" зобов'язав міську владу взяти на себе борги попереднього постачальника тепла – а це 86 мільйонів гривень – та підготувати котельні, але досі жодна з цих умов не виконана.

      Нагадаємо, у Кривому Розі мешканці також палили шини під міськгазом. Люди лишились без опалення, тому вийшли на акцію протесту. У місті без тепла залишилось півміста, а це більше 300 тисяч людей.

      Теги: Новини України опалювальний сезон Новини Черкас протести
      Джерело: 24 канал
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